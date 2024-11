Un juez libera a un padre de tener que pagar los estudios de su hija

La Audiencia Provincial de Valencia ha liberado a un padre de la obligación de cubrir los gastos de formación de su hija de 25 años, quien, tras terminar su carrera universitaria y contar con experiencia laboral, decidió prolongar su formación con un segundo máster. La sentencia, según Economist & Jurist, establece que esta elección es personal y que el progenitor no está obligado a "soportar forzosamente" los gastos de esta decisión.

El fallo llega después de que el padre solicitara que se modificasen las pensión fijada años atrás, cuando su hija todavía dependía económicamente de sus progenitores y estudiaba un grado en Veterinaria. En aquel momento, el tribunal fijó unas medidas económicas que incluían el pago de 370 euros al mes de pensión alimenticia, así como el pago de la mitad de los gastos universitarios o del seguro médico y hockey.

Sin embargo, desde entonces la situación ha cambiado. La hija acabó su carrera, obtuvo un máster y trabajó más de dos años y medio como veterinaria en distintas empresas, lo que le supuso una independencia económica. Actualmente, recibe el pago de una beca de 800 euros mensuales para financiar su segundo máster, una ayuda que la Audiencia considera suficiente para que el padre no tenga que continuar sufragando sus estudios.

El padre, al solicitar la modificación de la pensión, argumentó que su hija ya contaba con formación y experiencia laboral suficientes como para ser autosuficiente. En su defensa, señaló que la joven había acumulado más de dos años de experiencia profesional y que el nuevo máster era una decisión personal. En una primera sentencia, el Juzgado de Primera Instancia de Valencia había establecido que el padre estaba obligado a seguir pagando la pensión hasta que la hija terminara el máster en 2025. Sin embargo, el padre recurrió ante la Audiencia Provincial que, finalmente, ha fallado a su favor.

La Audiencia Provincial subraya en su sentencia que la obligación que tienen los padres de pagar la pensión alimenticia a hijos que son mayores de edad no puede prolongarse indefinidamente. Aunque reconoce la importancia del desarrollo académico, el tribunal considera que este no debe frenar la inserción laboral cuando ya se dispone de una formación adecuada para ello. En este caso, la Audiencia sostiene que la hija tiene ya "capacidad suficiente para su inserción laboral plena" y que la decisión de cursar un segundo máster es una elección personal que el padre no está obligado a financiar.

Además, el tribunal observa que la hija ha trabajado en cinco empresas distintas, lo cual demuestra que su situación de dependencia económica ha quedado atrás hace tiempo.