Un oftalmólogo pide no usar "bajo ningún concepto" este tipo de gafas de sol en verano

El verano no es solo diversión y descanso. El intenso sol entraña una serie de riesgos que hay que tener muy en cuenta. Si el principal de ellos es el de utilizar crema protectora para evitar cualquier dolencia en la piel, hay otro flanco que no se debe descuidar nunca, que no debe perderse nunca de vista. Efectivamente, la propia vista.

Los altos niveles de exposición a los rayos ultravioleta (UV) suponen una amenaza directa para los ojos de las personas. Por este motivo es necesario contar con gafas de sol a modo de protección. Pero siempre hay quien tiene dudas. ¿Por qué lentes debería apostar?

Precisamente, esa es la clave que desgrana el doctor Ștefan Oprea, especialista en Cirugía Oftalmológica, en una entrevista para el medio rumano Weekend Adevărul. El experto comienza recordando que "la piel tiene el mismo origen que la retina o la retina que la piel, por lo que tienen las mismas predisposiciones a verse afectadas por diversos agentes, como como rayos ultravioleta".

En este sentido, no cabe duda, Oprea tiene claro cuáles son las únicas gafas de sol por las que debemos decantarnos. "Es importante comprar gafas de sol o gafas protectoras en centros especializados para estar seguros de que son de buena calidad y que realmente protegen nuestros ojos", desgrana para resolver que "recomiendo gafas polarizadas para mayor protección contra los rayos UV".

Las gafas de sol que nunca debes ponerte

Sin embargo, el especialista no se queda ahí y destierra otra incógnita habitual en el ciudadano de a pie. ¿Qué hay de esas gafas de plástico que se venden baratas?, ¿cómo de peligroso puede ser tirar de ellas? "Las gafas de sol, al igual que las gafas de vista, sólo deben adquirirse en centros especializados", subraya Oprea, indicando que "allí las cosas están bajo control, porque las tiendas de gafas autorizadas deben obtener la aprobación de las autoridades estatales, de la Agencia Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios".

Asimismo, incide en que la clave viene "porque las gafas son, al fin y al cabo, un producto sanitario que nos puede ayudar mucho o nos puede hacer daño. Mucho daño si no cumplen. Por eso, bajo ningún concepto recomiendo gafas compradas en lugares no autorizados".