Un padre pide eliminar el alcohol en las recetas de los menús escolares: "Es aberrante"

Cruce de acusaciones entre un padre y la dirección del colegio de su hija. Marc, de 51 años, se sintió "muy molesto" después de consultar los ingredientes que utilizan para cocinar en este centro educativo.

En declaraciones obtenidas por el medio francés Nice-Matin, el padre critica que se cocine con vino algunos de los platos que su hija come. "Francamente, es absurdo. El otro día, mientras consultaba la lista de ingredientes, me di cuenta de que el martes 10 de diciembre se preparó una ternera con vino blanco", relata.

"No sé si esta situación me ha pasado más veces porque no reviso la lista de ingredientes todas las semanas. Desde la cocina central sospecho que se trata de pequeñas cantidades y que el alcohol se ha evaporado, pero no veo el sentido de utilizar el vino como potenciador del sabor", critica el hombre. Además, confiesa que "es una cuestión de principios", "simplemente no quiero que mi hija descubra el sabor del vino a los tres años". "Imagino que esto puede suponer un problema para las familias musulmanas".

Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad ha respondido que "en algunas recetas de carne se puede utilizar vino blanco para añadir más sabor. Durante una cocción prolongada y a altas temperaturas, el alcohol se evapora completamente". También, revela que "el colegio ofreció al padre algunas reuniones, pero él nunca se presentó".

"La dirección del comedor escolar se esfuerza por ofrecer productos de calidad. Los menús son elaborados por un dietista que tiene en cuenta factores como la edad, las necesidades y la capacidad masticatoria", afirma el Consistorio. Así mismo, concluye que estos menús "son validados por un comité formado por profesionales de la restauración y de la puericultura".