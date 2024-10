Una divulgadora lingüista echa por tierra todo lo que sabemos de la palabra en español que se puede leer pero no escribir

Más que sonada ha sido la palabra en español que se puede pronunciar pero no escribir. Se trata del imperativo de ‘salirse’, compuesto de la forma verbal ‘sal’ y el pronombre enclítico ‘le’. Sal-le al paso podríamos decir perfectamente, pero salle al paso, si lo escribiéramos de acuerdo a los estándares de la RAE, no tendría sentido alguno en el contexto de la frase.

Ante ello, la usuaria de TikTok @liguriosa, Elena Herraiz, ha hecho hincapié en este aspecto: “Si tenemos el imperativo del verbo salir con el pronombre le tendríamos sal-le, que utilizaríamos en frases como salirle al paso: ‘Sal lle al paso, anda’, por ejemplo. El problema es que si lo escribimos salle, según las normas de la RAE, se leería salle”.

“¡Ay pero si acabo de escribirlo! Voy a intentarlo de nuevo, ‘sal-le’, ‘sal’le’, ‘sal_le’. Madre mía si no podía escribirse”, sigue argumentando para después afirman que “efectivamente como podía sospechar, esto no es un caso gravísimo que no tenía solución”.

La conclusión que saca la experta es que “la RAE te dice que no lo escribas, pero la RAE se encarga del estándar. Si tú quieres escribir según el estándar, porque vas a escribirle al Papa, por ejemplo, búscate otra palabra, dilo de otra forma, pero si no tienes necesidad de usar el estándar, tienes total libertad creativa”.