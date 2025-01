Una española que vive en Alaska enseña la ropa que usa para combatir el frío extremo

En estos días de enero en los que las temperaturas experimentan las mayores bajadas del año en nuestro país, conviene tomar nota de las experiencias que nos cuentan los que viven en zonas de frío extremo del planeta o los que están acostumbrados a viajar a regiones con temperaturas habitualmente muy bajas del planeta.

Es el caso de la tiktoker Keltse Arroyo (@keltsearroyo) , una española que vive en Estados Unidos y que ha contado en un vídeo de su canal de TikTok que se lama "Vivir en USA" la ropa que suele utiliza para salir a la calle cuando está en Alaska, una zona en la que se alcanzan temperaturas de -30ºC.

Entre las prendas que suele usar esta española contra el frío destaca una prenda de la que en España casi nadie ha oído hablar: los calentadores de manos eléctricos. Sabíamos de la existenca de los típicos calentadores de piernas de lana, que estuvieron de los años ochenta y que ahora han vuelto a estarlo entre los jóvenes. Pero de los que habla Keltse Arroyo son de manos y eléctricos: "En Alaska, estos calentadores me han salvado la vida", asegura.

Además, otro de los secretos está en ponerse muchas capas de ropa, lo que también, según cuenta esta tiktoker, tiene una parte negativa: "Lo peor de llevar todas estas capas es cada vez que entramos en un coche o en algún sitio en el que está la calefacción a tope", advierte. Entonces toca empezar a quitárselas una a una.

Y la otra prenda de vestir que llama la atención entre las que ella recomienda para combatir el frío extremo es una cinta polar de pelo que se usa, además de ponerse también un gorro. Y ésta es la razón: "Me meto el pelo por dentro porque me he dado cuenta de que el pelo que me dejo por fuera se me empieza a congelar y me da mucho frío", Ketsle relata Arroyo.

En resumen, ésta es la lista de la compra para el frío extremo que te aconseja esta tiktoker: primero, una capa térmica, es decir, mallas térmicas y una o dos camisetas térmicas; y, después, calcetines de lana, pantalones de nieve, forro polar, botas con protección térmica, una braga para el cuello, cinta polar de pelo para tapar las orejas, gorro polar, abrigo de nieve, bufanda, guantes y, finalmente, los mencionados calentadores de manos eléctricos.