Una joven que viaja sola condena a la isla griega con fama mundial: "Es una trampa para turistas"

Una joven que viaja sola condena a la isla griega con fama mundial. Se trata de Rachel Smith de Surrey, de Inglaterra, que ha afirmado al medio británico MailOnline Travel la razón por la que piensa que es el peor sitio turístico al que ha ido.

La protagonista suele compartir sus numerosos viajes en solitario en redes sociales, con sus más de 54.900 seguidores en Instagram, y ha hablado con claridad de lo que piensa de uno de los destinos que menos le ha gustado.

Tras visitar 21 países, Rachel Smith ha asegurado que paga sus viajes haciendo malabarismos con varios trabajos. "Compagino cuatro trabajos: creación de contenido, líder de equipo en una panadería de Gail, gestión de redes sociales a tiempo parcial y, ocasionalmente, trabajo en un pub", ha detallado.

"Es mucho hacer malabarismos y puede ser muy agotador, pero me permite la flexibilidad de viajar y, al mismo tiempo, ganar lo suficiente para financiar mis aventuras", ha reconocido.

La protagonista ha asegurado que ella gana entre 2.000 y 2.500 libras al mes. "Lo cual es bastante cuando sabes viajar de forma inteligente". "En los últimos dos años, pasé entre cinco y seis meses del año viajando", ha razonado.

Al ser preguntada por el destino turístico que recomienda evitar, no duda un segundo en decir que Santorini, en Grecia. "Por muy hermosa que sea. El paisaje es impresionante, pero se ha vuelto demasiado concurrido y caro. Ahora parece una trampa para turistas".

"Me resultó muy frustrante, especialmente por lo difícil que fue conseguir un taxi. Y cuando lo hice, cobraron cantidades desorbitadas incluso por viajes cortos. Me alegro de haberlo podido ver, pero no volvería", ha advertido.