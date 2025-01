Una de las tiendas de pesca más grandes de España sufre el robo del siglo

Una tienda de pesca de la provincia de Valladolid, conocida como 'La autovía del pescador', fue víctima de un robo durante la madrugada del pasado lunes, 27 de enero. Al menos tres ladrones irrumpieron en el establecimiento y lograron llevarse una considerable cantidad de artículos.

María Carranza y Daniel Luengo, propietarios de la tienda, sospechan que los delincuentes podrían haber visitado previamente el local, ya que parecían conocer perfectamente la distribución del establecimiento y el lugar exacto donde se encontraba el material robado. Este robo planificado ha dejado a los dueños preocupados por la precisión con la que los ladrones llevaron a cabo el asalto.

El robo no solo ha afectado a los propietarios en términos de pérdidas materiales, sino también por los destrozos causados en el local. La tienda ha sido denunciada ante la Guardia Civil, que ya está investigando el caso, aunque todavía no se tiene claro el valor total de las pérdidas, tanto por el material robado como por los daños estructurales.

'La autovía del pescador' es la tienda más grande de Castila y León, y una de las más grandes de España, especializada en artículos de pesca. Su amplia oferta incluye productos de alta calidad, desde ropa especializada hasta equipos para las jornadas de pesca, lo que la convierte en un referente en el sector.

El negocio se encuentra ubicado en la Autovía A-62, a la altura de Cubillas de Santa María, y se trasladó a esta ubicación hace dos años. Este robo es el primero de este tipo que sufren desde su apertura en la nueva zona.

Lás víctimas piden "responsabilidades"

"Ha sido un destrozo y una desilusión tremendísima", ha lamentado María a El Norte de Castilla. "Nos han hecho tres butrones por ventanas, por tejado y pared. Yo tengo un salto de alarma que me avisó sobre las 03:00 horas. Me comunicaron que podía haber un salto y les dije que ejecutaran como tuvieran que ejecutar", ha precisado.

A continuación, desde la empresa de seguridad, que es Prosegur, le preguntaron si veía algo y ella respondió que no notaba nada extraño pero les pidió corroborarlo: "Para eso pagas a una compañía". Tras asegurarles que tampoco veía nada raro, la mujer volvió a la cama hsta que tiene un nuevo salto de cámara y luego un sabotaje.

"Me preguntan qué hacían. Les digo: 'yo sé cañas, de pesca, de sedales. Pero por favor... Vivo cerva, si es necesario me acerco, pero no sé cómo ejecutar, si tengo que llamar a algún lado...'", desarrolla. Le dijeron de conectar la alarma de nuevo y cuando ella pide las imágenes presenció el robo sin poder hacer nada.

"Cuando pedí las imágenes, desde las dos y pico de la mañana vi gente entrando. Yo vi, por lo menos, a tres individuos entrando en mi establecimiento y uno de ellos se cayó desde el tejado", cuenta.

Por último, reclama que alguien se haga cargo de lo que ha pasado: "Pido por favor que tiene que haber alguien que se haga responsable de estas incidencias. Pagamos una seguridad, somos unos humildes autónomos y luchamos mucho por tener una tienda como la que tenemos a golpe de crédito".