Uno de los números más buscados de la Lotería de Navidad 2024 se vende íntegramente en Córdoba

En Córdoba, la Administración de Loterías Nº18, conocida como La Viñuela, ha acaparado la atención de los jugadores al ofrecer uno de los números más buscados para el próximo Sorteo de Navidad: el 06174. Este número ha sido asociado con una curiosa propiedad matemática que lo convierte en un amuleto para algunos y en una pieza de interés para los aficionados de las cifras.

El origen del interés por el 06174 remonta a 1949, cuando el matemático indio D. R. Kaprekar descubrió un fenómeno numérico particular: la constante de Kaprekar. Según este proceso, al reorganizar y restar los dígitos de cualquier número de cuatro cifras (que no sean idénticos), se llega inevitablemente al 6174. La repetición de la operación en el número resultante vuelve a arrojar siempre el mismo valor, 6174, que se convierte en el centro de un “agujero negro matemático” del que no hay salida.

En el caso del número 2005, por ejemplo, los dígitos se reorganizan para obtener los valores más altos y bajos posibles (5200 y 25), y al restarlos se obtiene 5175. Este procedimiento, aplicado de nuevo, llega finalmente al número 6174. Es esta atracción de los números hacia el 6174 lo que ha motivado que La Viñuela lo distribuya en Córdoba para el Sorteo de Navidad, así como para el Sorteo de El Niño.

El fenómeno ha llevado a que no solo los supersticiosos, sino también los que creen en las matemáticas, busquen adquirir el número en La Viñuela. La administración se ha convertido en un punto de referencia para aquellos que quieren apostar por este intrigante “amuleto numérico”. Para quienes no pueden acercarse físicamente, la administración ofrece la opción de adquirirlo a través de su página web.