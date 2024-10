Vende su casa y ahorra casi 500.000 de euros tras vivir 15 años en una habitación de hotel de 30 metros cuadrados

La situación con los precios de la vivienda en España sigue siendo complicada y cada vez más personas buscan otras opciones para poder vivir tranquilamente sin hacer frente a unos gastos tan altos como los de las grandes ciudades.

Pero hay personas que optan por vivir la vida de una forma diferente y residir durante varios años en lugares como hoteles. Eso es lo que ha hecho Pia Salavirta, de 76 años, en Helsinki, Finlandia.

Según ha detallado en una entrevista en el medio finés Iltalehti, lleva casi 15 años viviendo en un hotel. Sufrió una hemorragia cerebral cuando tenía 50 años. Después de recuperarse, vendió su casa y se mudó.

Aunque se mudó a un hotel por poco tiempo, la situación fue positiva para ella. "Fue bueno estar en el hotel. También me di cuenta de que el estudio de mi padre había estado en la misma casa. ¡Estaba en casa de inmediato!", ha detallado.

Al ver lo costoso que era vivir en una residencia, calculó lo que costaría vivir en un hotel en el corazón de Helsinki. Le costó uno 230.000 euros en 15 años, algo que se habría multiplicado por tres si hubiese sido en una residencia. "Me ahorré 490.000 euros viviendo en un hotel", ha detallado.

"Estaba seguro en el hotel. Pensé que la limpiadora me encontraría a más tardar si pasaba algo. Me gustó no tener que hacer la cama", ha expuesto la protagonista, hablando de una decisión que le ha cambiado la vida.