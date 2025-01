Victoria legal de miles de euros contra Vueling tras sufrir 'overbooking' y la cancelación del siguiente vuelo

Avión Airbus A320-232 de la aerolínea Vueling aterrizando en Barcelona. -- (Photo by Urbanandsport/NurPhoto)

Facua Euskadi ha logrado que la aerolínea Vueling indemnice con 1.700 euros a un usuario y su pareja. A Alba y Francisco, residentes en Vitoria-Gasteiz, les denegaron el embarque por overbooking y después, cancelaron el vuelo donde los reubicaron.

Según un comunicado publicado en la página web de Facua, la pareja "tenía un vuelo desde Gran Canaria a Barcelona contratado con Vueling para el 10 de diciembre de 2022". Sin embargo, "una vez en el aeropuerto de la localidad isleña, les informaron que no podían acceder al avión porque habían vendido más plazas de las que realmente había".

"La aerolínea les reubicó en un vuelo alternativo por el que tuvieron que esperar en el aeropuerto doce horas más y que, para sorpresa de los usuarios, resultó cancelado". Dada la situación, la compañía asignó un nuevo vuelo para el día siguiente, lo que obligó a los usuarios a tener que reservar una noche de hotel para hacer el viaje.

Sin embargo, la aerolínea no se hizo responsable ni del alojamiento, ni del coste del traslado hasta el hotel, ni de la cena y desayuno posterior: en total, 103,44 euros. Además, "en ningún momento se les ofreció ningún tipo de asistencia durante las horas que estuvieron esperando en el aeropuerto hasta saber que finalmente no embarcaban por el exceso de reservas". Vueling no llegó a darles respuesta, "ignorando durante meses las reclamaciones de Alba y Francisco".

De acuerdo a los datos jurídicos difundidos por el organismo, en este caso, "al tratarse de un vuelo intracomunitario de más de 1.500 kilómetros", a la pareja les correspondía 400 euros por cada billete. En total, un importe de 1.600 euros. Además, "la normativa europea también recoge el derecho a asistencia de los usuarios". Por ello, "debe ofrecerles de manera gratuita alojamiento, comida y bebida".

"Ante la negativa de Vueling a abonarle los gastos y las compensaciones que les correspondían, los afectados decidieron acudir a FACUA Euskadi para que les ayudara a reclamar a la aerolínea tanto los 1.600 euros de compensación como los 103,44 euros de gastos durante la espera", relata.

La publicación afirma que "en una primera respuesta", "Vueling asumió el pago de los 800 euros de compensación por el primero de los vuelos, pero se negó a pagar los gastos de compensación". De hecho, no fue hasta el tercer escrito, cuando la aerolínea dio su brazo a torcer y compensó a la pareja finamente con 1.703, 44 euros.