Si te pasan este vídeo por el móvil, la estafa ha comenzado

¿Sabías que sólo acceder a un vídeo, un hacker podría estar viéndote a través de la cámara? Por lo general, si te paras a pensar bien que le estás dando acceso a ella, seguramente no se lo darías. Pero la cuestión es que a menudo vamos muy rápido y accedemos muchas veces cuando nos piden permiso para entrar en webs determinadas sin leernos los términos que estamos aceptando.

“Esto es posible porque existen scripts como que lo que hacen es generar webs falsas para engañarte y, a través de ellas, acceder a la cámara de tu móvil”, según explica en su canal el tiktoker TraBits (@el_trabists).

No hay que ser alarmista, porque para que el hacker acceda a tu cámara tienes que hacer click en un botón como los que explica este tiktoker. Es decir, te sale en la pantalla un mensaje en el que te pregunta, generalmente en inglés, pero puede ser en español o en cualquier otro idioma (ojo con esto, porque puede que no sepas si lo que estás aceptando) al botón de permitir (allow), en lugar de denegar el acceso (block).

Pero TraBits también te invita a reflexionar sobre que se trata de delincuentes que son capaces de engañar a alguien para que les dé la contraseña del banco, el nombre de usuario o incluso el número de su tarjeta de crédito, estamos hablando de personas para las que es muy fácil atraer tu atención sobre un contenido con la finalidad de que simplemente le des click a un botón.

Así que el primer paso es que seas consciente del riesgo que corres cuando das permiso a tu cámara, a través de tu móvil o de tu ordenador, por muy interesante y poco peligroso que te haya parecido el contenido que te están ofreciendo, o si no entiendes bien (por el idioma en el que te lo están preguntando) lo que estás aceptando.