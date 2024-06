Un robo inaudito retrasa la llegada a España de uno de los móviles más esperados del año

Con un lanzamiento de alta relevancia previsto en Europa en solo unos días, toda la primera remesa de unidades del Realme GT 6 ha sido robada mientras se dirigía a España.

En una publicación en Twitter/X (vía Ishan Agarwal), la cuenta oficial de Realme España detalló que el envío completo del GT 6 fue robado en su trayecto hacia nuestro país. Los esfuerzos para recuperar los dispositivos no han tenido éxito, y no está claro dónde se perdió la carga. Esto ha ocasionado un retraso en el lanzamiento del modelo de gama media en España.

He aquí el mensaje oficial de Realme España para sus usuarios: "Querida familia realme, tenemos que disculparnos con vosotros. Por razones fuera de nuestro control, nuestros teléfonos realme GT 6 han sido robados en su camino a España. No hemos podido recuperarlos a pesar de haber hecho todo lo posible, por lo que no podremos garantizar la experiencia en tienda que nos gustaría durante la semana de lanzamiento. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente causado".

La fecha de lanzamiento sigue prevista para el 20 de junio, pero sin dispositivos en España, Realme no tiene otra opción que retrasar o cancelar cualquier evento programado en tienda. Este dispositivo cuenta con características impresionantes, incluyendo una pantalla que puede alcanzar los 6.000 nits, frecuencia de 120Hz, una batería de 5.500mAh con carga rápida de 120W, un SoC Snapdragon 7+ Gen 3, 8/12GB de RAM y almacenamiento interno de 128/256/512GB. Por lo tanto, es más que comprensible que el Realme GT 6 sea uno de los móviles más esperados del año.

Realme ha enviado más de 200 millones de teléfonos inteligentes en solo cinco años, convirtiéndose en la quinta marca en alcanzar este hito más rápidamente. Claramente, hay un gran interés en el Realme GT 6, pero los detalles sobre el envío robado son limitados. Según informes, el robo ocurrió el 29 de mayo, cuando el conductor del camión fue "asaltado a punta de pistola" y todo el contenido del vehículo fue sustraído.

Normalmente, pueden robarse uno o dos dispositivos, pero no es normal que se pierda un envío completo de lanzamiento de una sola vez. Los informes sobre el asunto también sugieren que esto podría afectar el lanzamiento del Realme GT 6 en Portugal, que estaba programado para la misma fecha.