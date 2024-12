Emiten un comunicado por lo que nos espera en Nochebuena y Navidad: "Blanca navidad, pero no por nieve"

A falta de menos de una semana para que lleguemos al período navideño propiamente dicho, la situación meteorológica en algunos puntos del país podría ser ligeramente inestable, con nevadas localizadas en cotas altas, heladas y precipitaciones, aunque según el último comunicado de Meteored, esta no será la tónica habitual durante las próximas dos semanas.

Desde el organismo informan de que habrá temperaturas y situaciones invernales para todos los gustos, pudiendo huir quien lo desee, del frío invernal que azotará, durante la primera semana de Navidad, zonas del Duero, valle del Tajo y el Guadiana, donde los valores podrían ubicarse hasta un grado por debajo de la media.

Por el contrario, en el resto de la vertiente atlántica se espera que las temperaturas se sitúen en el promedio para estas fechas, mientras que si miramos a la mitad oriental del país, así como el Estrecho, Pirineos, sur del Cantábrico y la depresión del Ebro, los valores podrían ser entre 1 y 3ºC superiores a los habituales.

Mientras tanto, en los archipiélagos se espera que las temperaturas sean más cálidas de lo normal, pero dentro de lo habitual, pudiendo ubicarse en 1ºC por encima del promedio.

¿Por qué es Blanca Navidad pero sin nieve?

La respuesta es simple: por las heladas. Y es que, tal y como apunta Meteored, aunque siempre se suele recurrir al 'Blanca Navidad' para referirnos al invierno en España, rara vez se cumple este supuesto. De hecho, lo más normal es que tan solo nieve en las cordilleras y algunas zonas muy localizadas del tercio septentrional, que podrían ir acompañadas de nieblas y un ambiente frío y húmedo.

Pero que no nieva no quiere decir que no haya heladas. Esto sí que es mucho más habitual, y la Navidad de 2024 no iba a ser menos. Según los pronósticos publicados por el portal especializado en meteorología, la tónica durante las próximas semanas será de "calma invernal", que provocarán noches especialmente frías y heladas.

Si miramos el pronóstico de precipitaciones, estas podrían ubicarse por encima del promedio en zonas del Cantábrico oriental, alto Ebro, Navarra y Pirineos, sin grandes cambios respecto a lo normal en el resto.

Pese a ello, desde Meteored avisan de que se esté pendiente a las posibles actualizaciones que se vayan dando en los pronósticos y se tenga especial cuidado si se van a realizar desplazamientos durante estas fechas.