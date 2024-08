A Sor Lucía le dicen "me cago en dios" y ella se corona con lo que ha hecho: jaque mate

La popular monja Sor Lucía Caram está acumulando miles y miles de 'me gusta' en sus redes sociales tras contar lo que hizo ante un joven que la insultó cuando iba por la calle.

"Esta mañana iba a comprar el pan y un joven viene y me empieza a insultar diciéndome que las monjas, la religión y los que tenemos hábito no tendríamos que circular por la calle porque este país es un país laico y creemos en un dios que no existe", empieza relatando la religiosa.

"Yo le dije que los que no tendrían que circular por la calle son los gilipollas que faltan al respeto a la gente", ha explicado que le respondió.

Pero es que la cosa no quedó ahí, ya que lo bueno llegó después: "Y me dijo: 'Me cago en dios'. Y yo le dije: '¿Ves que eres gilipollas? Te cagas en quien dices que no existe".

"Se quedó así. bueno, pues una batalla ganada", celebra Sor Lucía, que ha recibido una multitud de aplausos. "Me declaro ateo total, pero muy buena respuesta. Hay de todo y falta de respeto hacia los demás", asegura un usuario.

Y otra persona agrega: "Estamos faltos de respeto y tolerancia 😒 Muy bien dicho hermana!".