Abre el correo electrónico del colegio 9 años después y el mensaje que le dejó su madre tiene a todos enamorados

En ocasiones, lo más sencillo es todo un maravilloso detalle. Es precisamente lo que le ha ocurrido a la usuaria de la red social X (antes Twitter) @clfdez_ que, nueve años después, ha abierto el correo electrónico que su madre le creó para que lo usara en el colegio.

"Después de más de 10 años, he abierto el correo que me hice en el colegio y me acabo de encontrar esto", ha escrito en el tuit antes de adjuntar una captura de pantalla. Ha recibido la cifra de más de medio millón de visualizaciones y 65.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Ha tratado de un mensaje de su madre un 22 de diciembre de 2016 que, según la usuaria, lo mandó cuando dejó de usar la propia cuenta:

"Hola, que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. Un besazo grande, mamá", envió su madre, escrito desde un iPad. Ese mensaje ha enamorado a miles y miles de usuarios, entre los que se encuentran sus propias amigas como @mericarrion, que confirma que su madre "es lo más mono que hay en la faz de la tierra".

La usuaria Misha (@vsxs) es una madre que ha confirmado que lleva 12 años escribiendo y mandando fotografías a un correo electrónico que antaño le abrió a su hija el día que descubrieron que estaba embarazada (la madre), esperando a que tenga 15 años y lo pudiera ver.