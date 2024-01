Alberto San Juan deja claro qué haría él si a un actor le pusieran a parir por decir que vota a Vox

El actor Alberto San Juan ha subrayado la importancia de la libre expresión, sean cuales sean las ideas que se defiendan, a raíz de la polémica por el caso de Itziar Ituño, que ha sufrido fuertes críticas por participar en una marcha a favor de los derechos de los presos de ETA.

En una entrevista en El Diario, el actor ha subrayado que, al margen de si él está de acuerdo o no con la manifestación, "Itziar tiene todo el derecho del mundo a manifestarse".

Y ha señalado más: "Pero es que si un compañero mío dijera en una entrevista que vota a Vox y le pusieran a parir por ello, le defendería igualmente. Y si le cancelaran un contrato para la campaña de publicidad por eso, le defendería igualmente y firmaría un manifiesto".

En el caso de Ituño, San Juan recordó: "Se supone que en una democracia podemos expresar nuestro punto de vista, se puede estar de acuerdo o no, la cuestión es que hay que respetar".

En otra entrevista, en este caso en Onda Cero, el actor respondió también a quienes dicen que él odia a España.

"Por declaraciones que yo he hecho diciendo que somos, en nuestras raíces, tan musulmanes o judíos como cristianos, de pronto según me cuentan, porque afortunadamente yo no tengo redes, se me retrata como un odiador de España. Y es todo lo contrario. Me declaro amante de España", aseguró.

En ese punto, Julia Otero señaló: "Ya sabes que hay un tipo de personas que consideran que los que no aman a España en el modo en el que ellos lo hacen son antiespañoles".

"Exacto, esto es un problema. Hay que aceptar que hay muchas formas de amar y que lo único importante es amar", zanjó él.