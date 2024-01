Alberto San Juan da la mejor respuesta posible a todos aquellos que dicen que él odia a España

El actor Alberto San Juan, que presenta estos días la serie Cristóbal Balenciaga y la obra Macho grita, ha dado una respuesta razonadamente histórica a quienes le acusan a menudo de odiar a España.

En una entrevista con Julia Otero en Onda Cero, el actor ha explicado que Macho grita es "una comedia musical y habla de historia de España".

"Es un texto que nace a partir de un texto de María Zambrano que se llama Carta de exilio donde habla de la historia invisible de España y donde habla de los siglos de Guerra Civil y de la necesidad de poner fin a ese periodo de guerra civil para que sea posible ser español", ha empezado contextualizando el actor.

"Me provocó una enorme curiosidad a qué se refería esta mujer. Y creo que se refiere a que hay una cierta idea de la identidad nacional española que se ha construido a base de exclusión del diferente, de persecución y eliminación del diferente, y esto ha dejado unas heridas muy profundas que a día de hoy siguen activas", ha lamentado.

"Yo hablo de un momento conectándolo con el presente y el franquismo en muchas cosas, pero hablo de 1492, de la expulsión de los judíos y de la expulsión posterior de los moriscos descendientes de musulmanes. Cómo para construir cierta idea de lo español se mutila lo hispánico", ha subrayado.

"Digamos que aceptar que nuestra naturaleza y nuestras raíces son mestizas y multiculturales nos vendría muy bien, creo yo, para convivir hoy mejor", ha insistido.

"Y por eso me gusta decir que esta obra es un acto de amor a España. Por declaraciones que yo he hecho diciendo que somos, en nuestras raíces, tan musulmanes o judíos como cristianos, de pronto según me cuentan, porque afortunadamente yo no tengo redes, se me retrata como un odiador de España. Y es todo lo contrario. Me declaro amante de España", ha proclamado.

En ese punto, Julia Otero ha señalado: "Ya sabes que hay un tipo de personas que consideran que los que no aman a España en el modo en el que ellos lo hacen son antiespañoles".

"Exacto, esto es un problema. Hay que aceptar que hay muchas formas de amar y que lo único importante es amar", ha zanjado el actor.