Álex O'Dogherty logra con su respuesta que un usuario que le insultó le acabe diciendo que es "un tío guay"

El humorista Álex O'Dogherty ha desvelado la respuesta que le dio a un usuario que le envió un mensaje muy insultante y que hizo que, en menos de un minuto, acabase cambiando su opinión y diciéndole que es "un tío guay".

En una intervención en el programa Cuerpos Especiales de Europa FM, el cómico ha recordado: "A mí una persona me escribió hace unos años y me dijo, por privado: 'Eres una mierda, no sé cómo no te da vergüenza hacer lo que hiciste ayer en televisión. Lo intentas, pero no llegas. De verdad, déjalo, eres patético'.

"Entonces yo, con mi mejor mala leche, respondí: 'Tus palabras me llenan de dolor, Pedro. Siempre que me subo a un escenario lo hago con la mejor de las intenciones para hacer pasar un buen rato. Entiendo que no le puedo gustar a todo el mundo, pero no creo que me merezca leer esas palabras. Te deseo lo mejor, salud".

"Y me contesta al minuto: 'No, tío, si en verdad me caes bien. Me encantabas en Camera Café, jaja. El mejor personaje. Pero es que anoche estaba en casa y no estaba en el mejor momento, siento si te ha molestado lo que te dije. Eres un tío guay.

En las reacciones, un usuario señala: "Ha jackeado el sistema del hate🥹". "Te amo Alex 💕", dice otra.