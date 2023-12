Aluvión de 'me gusta' a Itziar Castro por su respuesta a este mensaje

La actriz Itizar Castro está recibiendo una lluvia de 'me gusta' en las redes sociales gracias a la respuesta que le ha dado a un usuario que le recomendó ponerse pronto a dieta si no quería morir.

Lo hizo a raíz de la despedida de Castro a Concha Velasco, fallecida el pasado fin de semana a los 84 años.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En un sentido mensaje, al actriz afirmaba que está de luto porque se ha ido su primer referente: "A los cinco años mi madre me mandaba a dormir y yo le decía que NO hasta que Concha dejara de salir en la tele, bailaba y cantaba con ella y si soy actriz, en parte es por ella".

"Siempre he empatizado con ella, alguien que se reinventaba cada día, producía y se arruinaba y volvía! Hacía teatro, musicales, cine, tv… luchadora incansable, pero además, una mujer maravillosa y muy amorosa dentro y fuera de escena", añadía.

"El día que me dijo que yo era muy buena actriz, no sabéis el honor y la vergüenza que significaba eso, mi niña interior no podía creérselo! me lo volvió a decir hace una semana viendo mi corto L@ Cita que se lo mandé para que lo viera junto a Manuel en la residencia, y sé que le encantó, y volví a sentir a la niña interior sonrojada y emocionada", añadía.

Y finalizaba: "Hoy estoy muy triste y me faltan palabras para decirte todo lo que siento, sólo puedo decir GRACIAS CONCHA nunca podré devolverte todo el cariño e inspiración que me diste. Siempre estarás en mi ♥️".

Tras ese sentido mensaje, un usuario respondió: "Como no te pongas a dieta la vas a ver pronto".

Y la respuesta de la actriz no ha podido ser más contundente: "Gracias por pensar en mí. A Concha la veré cada vez que quiera ya que tiene una carrera que no te la acabas y se puede ver y ver y ver las veces que quiera. Por lo demás ya nos veremos en el infierno".