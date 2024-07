La reivindicación que hace tras viajar por todo el mundo y decir que el pueblo más bonito está en España

El popular creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzzrzz), conocido por sus vídeos recorriendo el mundo entero, prácticamente por casi todos los clientes, ha roto una lanza tras decir que, a pesar de haber estado en tantos sitios, el pueblo más bonito para él está en España.

"Fíjate tú cómo es la vía, que después de haberme cruzado prácticamente Asia entera, Europa y todos lados, el pueblo más bonito, el que más me ha sorprendido, está en España", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con miles de 'me gusta' tras pocas horas ser publicado en la cuenta de @drumwit.

El pueblo al que se ha referido es Sóller, que se encuentra en Mallorca, de las Islas Baleares, en la zona noroeste. "Es que mirad qué pasada de iglesia y de plaza, mirad el ayuntamiento, es de las más bonitas que he visto en mi vida", ha razonado.

"No sé qué nos pasa a los españoles que nos infravaloramos tanto, esto nos dicen que está en Florencia, en la Toscana o en Croacia y dices 'oh, qué bonito'", ha expresado, aclarando para muchos que tienen el típico estereotipo de la isla que "Mallorca no es solo fiesta y guiris, sino que hay cosas muy bonitas como esta".