Álvaro Martín enamora a toda España al decir esto nada más ganar su medalla de bronce

El atleta español Álvaro Martín, que ha dado la segunda medalla a España en los Juegos al conseguir el bronce en la exigente prueba de los 20 kilómetros marcha, ha enamorado a todo el país por las declaraciones que ha hecho al acabar la prueba.

En unas palabras a TVE, el deportista ha señalado: "Es muy difícil conseguir una medalla olímpica. En Tokio me quedé muy cerca, cuarto".

"Y yo soy un tío muy normal, de pueblo, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura, de un club extremeño. Y pensar que puedes ganar una medalla olímpica... pues es todo un sueño y también esperanzador para otros, que dirán: joder, si ese tío es normal, es de carne y hueso", ha reflexionado.

"Y sobre todo orgulloso, no sólo por la medalla, sino porque también lo he sabido compaginar con mis estudios. Dos carreras universitarias y tampoco soy un lumbreras, así que bueno...", ha dicho antes de interrumpirse un momento.

"Perdonadme que me emociono, pero es el mensaje que quiero mandar porque al final... no me creo un superhéroe ni nada y aún así he conseguido mi medalla olímpica, mis carreras universitarias, intentando ser la mejor persona posible", ha añadido.