Ángel Gaitán responde a las críticas que está recibiendo contando lo que le ha dicho Carlos Alcaraz

El popular mecánico Ángel Gaitán, colaborador de los programas de Iker Jiménez, ha respondido a la oleada de críticas que está recibiendo en las últimas horas por unas palabras que ha pronunciado desde Valencia tras la DANA.

"Tenemos que decidir dos pueblos de los que os estoy diciendo para el convoy que van de unas 20 furgonetas. Paiporta, Benetúser, Alfafar, Masanasa o Catarroja. Por comentarios, se pone los nombres y la gente vota. Así que, por favor, por comentarios los pueblos que os he dicho, los dos pueblos que más 'me gusta' tengan serán los pueblos a los que vayamos", ha dicho Gaitán en un vídeo.

Esa forma de decidir a qué pueblos ayudaba ha provocado una indignación total. Por ejemplo, Rubén Sánchez, de Facua, ha escrito: "¿Quieres que ayudemos a las zonas más devastadas por la DANA? Lo haremos con la que obtenga más likes. Es difícil describir lo indecente que resulta lo que está haciendo Ángel Gaitán, otro de los colaboradores del programa de bulos de ultraderecha de Iker Jiménez".

El periodista Antonio Maestre ha señalado: "Ayer decía que quien ayuda de forma altruista no hace publicidad ni vídeos pero nunca hubiera pensando que se sorteara ayuda entre los pueblos afectados entre quienes más likes consiga. Son carroña moral".

Y el presentador Iñaki López, en la misma línea, ha subrayado: "Un 'grand prix' de pueblos afectados con la ayuda como premio. No entiendo nada".

Tras ello, Gaitán ha publicado un vídeo en el que dice que ayer le llamó Carlos Alcaraz, tenista: "Para apoyarnos en todo lo que necesitásemos. Es un tío majísimo y ha dado muchísima energía al equipo sólo con esa llamada. Así que quiero que quede ahí".

El mecánico dice que ya tienen "comida caliente para todos los días" y que quedan "muchísimo que repartir y que hacer", por lo que no sabe cuándo se van a ir.

Dicho eso, señala: "Está empezando a haber muchísimos bulos por ahí de mí porque... no me he enterado de lo de las redes sociales del jaleo que había, pero parece ser que es demasiado. Ya sabéis que aquí en cuanto trata uno de levantar la cabeza se la tratan de cortar. No os lo creáis. Creedme, que si yo hago algo mal o pasa algo lo digo yo por aquí".

"Tenemos que estar ahora todos muy fuertes y unidos. Porque van a tratar de dividir es lo que siempre se hace", ha subrayado.