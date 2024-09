Antonio Banderas habla así sobre la libertad que hay ahora mismo en España: todo claro en un minuto

El actor Antonio Banderas ha dado su opinión sobre la libertad, la censura y la autocensura que existe ahora mismo en países como España.

En una entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos ha preguntado: "¿La autocensura está penalizando la creatividad?". "Sí", ha respondido categóricamente Banderas.

"Es cierto. Sí lo está haciendo. Yo puedo ver algo que me moleste artísticamente porque a lo mejor ideológicamente no va conmigo, o desde el punto de vista religioso. Lo que tú quieras. Pero, a pesar de todo eso y de la molestia o del dolor que me pueda producir, lo acepto. Tengo que defender la libertad de expresión por encima de todo y la libertad artística aunque me moleste", ha reflexionado.

Banderas ha avisado de que hay "muchas cosas" que le molestan pero no le importa porque sabe que la libertad de expresión tiene que estar por encima de eso: "Pero ahora lo que ocurre es que hay una serie de canales de críticos, que no son críticos sino masa, que de pronto establecen una censura".

"Dan miedo", ha apostillado Motos. "Dan miedo", ha corroborado el actor. "Sí, dan un poquito de miedo. Y grandes creadores se coartan a la hora de meterse a dirigir una obra de teatro, o de escribir un libro o pintar un cuadro porque piensan que eso no está políticamente correcto. Lo políticamente correcto se está cargando muchas formas de expresión libres. Eso está ocurriendo", ha lamentado Banderas.