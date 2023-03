Arrasa en TikTok con su tortilla de patata, pero no por la receta sino por el 'electrodoméstico' usado

Verónica Tebas, @veronicatebas en TikTok, ha arrasado en la red social con un vídeo de solo quince segundos en el que enseña las dos tortillas de patata que se acaba de hacer en casa.

"Mirad qué tortillicas de patatas me he hecho en 5 minutos", explica a sus seguidores mientras muestra en pantalla una pequeña cazuela de barro con una de las tortillas y otra, más singular, con la forma de un muñeco. "Esta la he hecho en el cacharro este de barro y la otra en el molde ese de silicona. He de decir que me gusta más en el molde de silicona", dice la narradora de un vídeo que se ha visto ya más de un millón trescientas mil veces.

Sin embargo, a juzgar por los comentarios que se pueden leer en la publicación, las tortillas de patata de Verónica no han triunfado en TikTok por la curiosa forma de una de ellas sino por el electrodoméstico que ha usado para cocinarlas. "He oído Satisfayer?", pregunta uno de los casi 3.000 comentarios que acompañan el vídeo.

El desempeño del vídeo de Verónica en TikTok y la avalancha de comentarios recibidos diciéndole que se ha equivocado, la han llevado a publicar una serie de vídeos en su cuenta para aclarar que la forma con la que denomina la air fryer es ironía.

"A ver, yo de verdad no sé a vosotras. pero a mí mi satisfyer nada más que me da alegría. Sé distinguir entre la air fryer, como se llame y el satisfyer", explica en una respuesta que han visto cien mil personas.