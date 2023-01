Un asador de Pontevedra deja perplejo a medio Twitter con sus respuestas a comentarios como este

El Asador Luis Kabalo de la localidad pontevedresa de O Grove está dejando ojipláticas a miles de personas en Twitter por las brutales respuestas que da en plataformas como Google a los usuarios que le ponen una valoración negativa.

Del asunto se ha dado cuenta el popular usuario @billkilgore_, que junto a capturas de las réplicas del hostelero ha escrito: "¿Comedia? Comedia son las respuestas del dueño a las reseñas del Asador Luis Kabalo. Buscadlo y disfrutad".

Uno de las respuestas que mejor representan el espíritu del restaurante en este tipo de plataformas de valoración se la da a un cliente que califica de "desastre" su experiencia allí: "Reservas mesa para cenar, llegas a tu hora y no te sientan. Media hora después te sientan. No te atienden... otra media hora después nos toman nota".

"Pasan otros 30 o 40 minutos y cuando reclamas te dicen que si tienes algún problema que te vayas a otro sitio....cuando saben que ya no van a servirte en ningún lado. En cualquier caso nos fuimos. Desastre de servicio y de atención. El restaurante de al lado mucho mejor...", dice el usuario.

La respuesta del hostelero es tan breve como clara: "Chupa gaitas, donde fue eso? Aquí no, lamefistulas". No le va a la zaga esta otra contestación que dice que el dueño "destaca por su mala educación": "Tienen cámaras de grabación de las cuales no se avisa en ningún lugar del local (ilegalidad total), nos querían cobrar cosas que no habíamos consumido y fueron a comprobarlo en las cámaras".

"Vergüenza tu cara , las cámaras son para ver cuándo se quieren ir sin pagar (o cuando dicen que tal cosa no llego a la mesa y se comprueba que sí) , dimitió un camarero solo y esa fue la causa de que no te llegara la comida , LISTO", dice el hostelero.

Otro cliente se queja en su reseña de que "las zamburiñas son una timada" porque "vienen 5 en el plato y cuestan 16€". "Si no tienes dinero quédate en casa, porque no dices que nunca viste unas zamburiñas de ese tamaño, 10 pesan un kilo, lo demás no opino porque mis empleados están contentos de trabajar aquí, de aguantar gentuza como vosotros es lo que les cansa", responde.

Esas respuestas han provocado en Twitter reacciones como estas: