Así consigue esta influencer comprarse un Rolex saltándose la lista de espera

Actualmente adquirir un reloj de la aclamada marca Rolex no es tarea fácil -y no sólo por su precio-, ya que pese a contar con la cantidad requerida para poder comprarlo, en muchas ocasiones el cliente debe meterse en una lista de espera que puede durar incluso años, dependiendo del modelo.

Sin embargo, la influencer Marta Ojeda (@by.martao) ha contado en su cuenta de TikTok cómo ha conseguido hacerse con uno de estos exclusivos relojes sin haber pasado previamente por ninguna lista de espera.

"Hoy en día para comprar un Rolex tienes que haber comprado otro antes para poder meterte en la lista de espera y que te ofrezcan el Rolex que quieras. Esto en cierta medida es verdad, pero no del todo", ha empezado explicando la creadora de contenido.

Así, Ojeda ha explicado que ella misma ha estado mucho tiempo intentando comprarse una de estas piezas, pero no encontraba en España stock del modelo que ella quería. Y no fue hasta que se fue a Nueva York de viaje cuando por fin pudo conseguirlo.

La influencer cuenta como en la capital estadounidense logró dar con la pieza que quería en la segunda tienda Rolex en la que entró a buscarla. Aún así, conocedora de la dificultad para comprarse un reloj de esta exclusiva marca, pensó que esas piezas eran solo de exposición, pero su sorpresa fue mayúscula cuando el dependiente le comentó que todo lo que veía allí expuesto lo podía comprar directamente en la misma tienda.

Y es que el trabajador le explicó que sólo algunos modelos son los que no se pueden comprar sin tener que pasar por la lista de espera, que son, en concreto, todos los modelos en azul o en oro blanco, como un Daytona de oro blanco o un Submariner de acero.

"Todo lo que sea en acero u oro blanco, súper imposible. Pero si lo queréis en oro rosa o amarillo es más fácil", ha aclarado Ojeda. "Así que muchos me habéis preguntado cuántos años he estado en la lista de espera, y no estuve en la lista de espera nunca, ya que el Day Date 36 en oro no mucha gente lo quiere y por eso estaba disponible", ha concluido.