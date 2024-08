Así de contundente responde la cantante Lola Índigo a los comentarios despectivos sobre su físico

La cantante Lola Índigo ha respondido de manera firme y contundente a los comentarios despectivos sobre su físico que le han hecho algunos usuarios en TikTok, llamándola gorda y comparando su cuerpo con el de otras artistas.

La artista ha utilizado su cuenta de Threads. una red social de microblogging asociada a Instagram, para dejar un claro mensaje: "Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en tiktok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás".

"Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca", ha proseguido.

Para finalizar su hilo y despejar todas las dudas, ha dejado una rotunda conclusión: "Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa".

Además de eso, también ha subido dos stories a su cuenta de Instagram (@lolaindigo), añadiendo un par de comentarios más sobre el tema: "Y lo siento mucho por la gente que tiene tantos complejos como para opinar sobre el cuerpo de los demás. De todo se sale".

"Yo tengo un cuerpo "normativo" pero estamos en 2024 hora de que dejéis de pensar que todos los cuerpos que veis en televisión o sobre un escenario tienen que ser iguales", ha concluido la cantante.