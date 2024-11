Así es la ducha de su hotel: para algunos, el mejor invento del siglo; para otros, gran gran absurdo

Hay algo en las duchas que desazona a mucha gente: al principio, el agua suele salir fría y en muchas de ellas, por su diseño, es difícil esquivar ese primer impacto helador.

Pero la usuaria de TikTok @agusdonikian ha enseñado la solución a ese problema, que ha encontrado en la habitación del hotel donde se aloja. En un vídeo que ha titulado "progreso humano", la mujer enseña cómo las manijas que regulan la potencia y la temperatura del agua están a la otra punta, muy lejos del chorro.

"Ojalá todos los arquitectos pensaran como el que diseñó esta ducha, que te pone la manija lejos del chorro para que no te pegue en la cara cuando le pillas a la fría o a la caliente", explica.

El vídeo lleva más de 200.000 'me gusta' y reacciones que lo celebran. Por ejemplo: "Somos los diseñadores de interiores los que hacemos esos detalles. Por eso somos tan importantes para trabajar en conjunto".

Pero también hay quien ve muchas lagunas a ese diseño. "Cierro la llave, me lleno la cara de jabón, me pican los ojos, no encuentro para cerrar el agua, me caigo al suelo, abro los ojos y me pican mas", dice uno.

"Técnicamente está bien ponerlo bajo la regadera 🤔 la abres y te cae agua en la mano y ya te avisó que está fría, si la pones hasta el otro lado andas dando vueltas de un lado pal otro del baño", dice otro.

Uno más: "Está bueno, pero demasiado lejos 😅 para regularla vas y venís cuántas veces?". Pero muchos insisten en que tampoco hay 100 metros de distancia y que es suficiente con estirar el brazo.