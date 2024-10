Avisan de la multa que puede caer por algo que muchos hacen en las gasolineras: ese letrero es clave

Son muchos los conductores que, al llegar a una gasolina, no tienen claro si un operario les va a salir a servir o no. Lo que hacen entonces es esperar unos instantes y, si ven que no aparece nadie, repostar ellos mismos.

Pues ojo: ese gesto puede ser motivo de sanción. La clave es si en ese surtidor aparece la palabra "autoservicio" o no. El concesionario Gesticar ha publicado en TikTok ese aviso, que puede librar de un disgusto a más de uno.

"Vamos a hablar de una multa un poco rara y muy poco conocida", empiezan avisando antes de señalar que si echas gasolina en una gasolinera que no sea de autoservicio "te pueden llegar a multar con hasta 100 euros".

La clave para saber si una estación de servicio es de una clase o de otra es precisamente ese letrero que aparece junto al surtidor: si está el cartel de "autoservicio", no hay problema. Pero si no, ojo.

Muchos se han preguntado qué diferencia hay entre unas gasolineras y otros. El Motor lo explicó: "Para que una estación sea autoservicio, debe cumplir con una serie de requisitos y medidas de seguridad, como exponer las instrucciones de uso del surtidor. Por lo tanto, si el conductor se encuentra en una gasolinera autoservicio, podrá hacer uso de los surtidores de manera autónoma. De lo contrario, deberá esperar a que el trabajador competente le sirva el combustible".