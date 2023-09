Ayuso dice que Bildu llamará pronto al PP "terroristas": Oskar Matute da que hablar con su respuesta

Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de la mención que ésta ha hecho al partido vasco en la Asamblea.

Ha ocurrido durante una respuesta al portavoz del PSOE, Juan Lobato. "Usted tiene tres papeles: al frente el partido, al frente del Senado, al frente de este grupo y entonces tiene que hacer una justificación de todo. ¿Hablamos o no hablamos de Madrid y de España?", ha preguntado.

"Porque si hablamos de Madrid entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas", ha subrayado Ayuso.

Al poco, Matute ha respondido con un tuit que está dando juego en la red social: "Más bien diría que, quien le escribe o sugiere esas cosas, está a dos tragos de soltar la siguiente perla".

Mientras, la dirigente del PP ha proseguido: "Entonces ya viendo cómo se ha retorcido el panorama comprenderá que me preocupa. Todo lo que pasa en Cataluña, todo lo que pasa con los nacionalistas, que no es amor a Cataluña sino odio a lo español, lo pagamos desde la Comunidad de Madrid y eso a mí me molesta".

"Cuando un hombre de Fuenlabrada tiene que buscar un puesto de trabajo en Cataluña, uno de Madrid lo tiene mucho más difícil por tener un apellido español, castellano. Y sucede también que cuando uno de Extremadura, un de Parla, uno de Móstoles, se va a trabajar a Cataluña es un charnego y va a ser eternamente persona de segunda por ser español", ha rematado.