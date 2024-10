Captan este momento detrás de cámaras de Leonor y Sofía en Asturias que dice mucho de su relación

Si algo se da por hecho muchas veces, es el diferente comportamiento de una persona con una cámara delante. Son en las celebridades donde más claro se ve: cómo son ante el mundo y cómo ante la intimidad. Es algo que la gente ha notado en quien tiene un estricto protocolo ante las cámaras: la princesa Leonor.

La familia real ha hecho la tradicional visita, tras los Premios Princesa de Asturias, a la región elegida como Pueblo Ejemplar, siendo Sotres el elegido este año 2024. Todos los focos estaban puestos en la heredera, quien junto a los demás miembros han hablado con el director del museo de Geología de la Universidad de Oviedo, así como el del museo del Pueblo de Asturias.

Tras las visitas culturales de Sotres, ha habido un momento de 'relax', de desconexión total de la vorágine que supone ser la princesa de España. Ha sido en ese preciso instante en el que una cámara ha captado un momento entre Leonor y su hermana, la infanta Sofía, que ha dicho mucho acerca de su relación.

La usuaria @Laura_olitz ha sido la encargada de inmortalizarlo en la red social X, antes de Twitter, acumulando casi medio millón de reproducciones y 4.000 'me gusta' (y subiendo). Las dos hermanas, especialmente Leonor, presentaban una actitud muy cariñosa una a la otra, más dicharachera y cercana que en los actos estrictos.

"Muero de amor con estas dos hermanas. Su vínculo es increíble. Cuando no están en actos tan estrictos se ve como Leonor y Sofía actúan como dos chicas normales y naturales. Una pena no verlo más veces", ha opinado la misma usuaria, dejando claro que no dejan de ser dos muchachas jóvenes y normales, a pesar del destino con el que nacieron.