La cara final de Pedro Sánchez tras responder a Piqueras que en Twitter no olvidan 

Pedro Sánchez concedió este lunes una entrevista a Pedro Piqueras para Informativos Telecinco. El presidente del Gobierno hizo un repaso por la actualidad política que pasa ahora por la moción de censura que ha presentado Vox con Ramón Tamames al frente.

Sánchez cargó contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de arrimarse a la extrema derecha por anunciar su abstención a la moción ha registrado contra el jefe del Ejecutivo y que todavía no tiene fecha.

En Twitter han triunfado varios momentos de la entrevista gracias a Mr. Handsome, cuenta dedicada a compartir contenido del presidente del Gobierno. En este caso concreto ha sido un fragmento sobre cuándo se celebrarán las elecciones generales que ha terminado con un gesto que ha llamado la atención.

Le dijo Piqueras a Sánchez que Félix Bolaños puso de fecha para los comicios generales a finales de noviembre y el periodista dejó una fecha concreta: el 28 de noviembre. "Serán al final de la legislatura, fíjese, todos estos años que llevan los medios. Algunos, me refiero, y también la oposición diciendo que este Gobierno no iba a durar ni tres días. Bueno, pues llevamos tres años y medio, vamos a completar la legislatura y será al final de la legislatura. No sé ahora mismo".

Para acabar comentó Sánchez que Bolaños "no anda desencaminado" pero que la fecha "es más diciembre que noviembre".