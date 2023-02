Sánchez cree que con su abstención en la moción de censura, "Feijóo se está acercando a Vox"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este lunes en Informativos Telecinco contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de arrimarse a la extrema derecha por anunciar su abstención a la moción que Vox ha registrado contra el jefe del Ejecutivo y que tendrá a Ramón Tamames como candidato.

En la entrevista que le ha hecho Pedro Piqueras, Sánchez ha acusado a Feijóo de "acercarse a Vox" en contraste de lo que hizo su predecesor, Pablo Casado, que mostró su oposición porque "no quería ser como ellos", tal y como ha recordado el propio presidente del Gobierno.

"El PP con Feijóo se está acercando claramente a Vox. Con la abstención, el PP no se atreve a rechazar moción de censura", ha aseverado Sánchez, quien cree que la moción servirá para "contrastar dos modelos de país", la coalición actual de izquierdas en el Ejecutivo y una eventual coalición entre el PP y la extrema derecha que podría gobernar tras las elecciones generales.

Pero también tras las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo ya que, a juicio de Sánchez, "el PP sabe que la única manera de gobernar ayuntamientos y comunidades es con Vox". De ahí, dice el jefe del Ejecutivo, que el PP "pase del no a la abstención".

Unas elecciones que, por cierto, Sánchez ha situado "al final de la legislatura" e incluso ha dado pistas de en qué mes podrían celebrarse: "Más en diciembre que en noviembre".

"Respeto" a Tamames y 'palo' a Abascal

Sobre que el candidato sea Ramón Tamames, Sánchez no se ha pronunciado y ha expresado "máximo respeto" por él como candidato, no sin antes llamar la atención sobre el hecho de que Abascal no haya querido presentarse de nuevo —ya lo hizo en 2020 y sólo obtuvo el voto de su partido—. "Entiendo que después del rapapolvo que se llevó en la primera moción, pues no se atreva a presentarse de candidato", ha ironizado.

Sánchez ha recordado que Vox "ha coqueteado con los antivacunas" y también "con líderes afines a Putin" y ha insistido en que lo que se verá en la moción de censura será un contraste de modelos entre gobiernos de coalición. Una fórmula, la de la coalición, que para el presidente será la única salida tras unas elecciones.

Preguntado por las malas encuestas, el jefe del Ejecutivo ha ironizado sobre la cantidad de sondeos que se publican —"más que días", ha bromeado— y ha afirmado que los datos con los que cuenta no vaticinan una derrota de la izquierda, como sí hacen el resto de estudios demoscópicos. "La única cosa cierta que va a suceder es que habrá Gobierno de coalición, o progresista o del PP con la ultraderecha", ha insistido. Y cree que tantas encuestas "son operaciones para tratar de evitar el debate que se tiene que sustanciar antes de las elecciones".

Sobre las polémicas internas, Sánchez ha evitado entrar ni criticar a sus socios, ni sobre las diferencias con la guerra de Ucrania ni con la polémica con la ley del 'sólo sí es sí'. Y ha dejado claro que el Gobierno de coalición no se va a romper porque "son más cosas las que nos unen que las que nos separan", ha aseverado.