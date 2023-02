Vox registra la moción de censura con Tamames como candidato, que "encarna la concordia y la unión entre españoles"

Europa Press via Getty Images

Era una cuestión de palabra y por eso la formación de extrema derecha Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados su moción de censura tres meses después de anunciarla.

Será Ramón Tamames el candidato, del que el líder del partido, Santiago Abascal, ha asegurado que "encarna la concordia y la unión entre españoles" y sobre quien no tiene preocupación porque pueda expresar opiniones que difieran de las de su formación.

Será el propio Abascal el encargado de arrancar el debate de la moción, defendiendo la postura de Vox, para después dar paso a Tamames. Ambos no tendrán límite de tiempo.

Según ha explicado Abascal en rueda de prensa, a lo único que se ha comprometido Tamames es a que, si prospera la moción —algo que resulta imposible a día de hoy—, convocará elecciones para hacerlas coincidir el 28 de mayo con las autonómicas y municipales.

Para ello, el líder de Vox ha pedido que se debata antes del 4 de abril, y así tener tiempo de disolver las Cortes. Confía Abascal en que la Mesa del Congreso, donde tienen previsto llevar en mano la moción, pueda tramitar su debate de hoy a entre cinco y 30 días, como ha sucedido en el resto de casos.

Preguntado por si no teme que pueda afectarles electoralmente —hay sondeos que les restan hasta dos puntos—, Abascal ha asegurado que la moción busca defender en lo que creen y que Vox no está "en el cálculo político" y en si les va a dar "más o menos votos". "No estamos intentando vender un producto, sino defender un ideario en el que creemos", ha agregado.

El líder de la ultraderecha ha cargado contra el PP, al que ha reprochado no apoyar la moción.