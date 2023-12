Carlos Boyero ve 'Ocho apellidos marroquís' y deja esta frase para la posteridad

El crítico de cine Carlos Boyero ha visto Ocho apellidos marroquís, la película dirigida por Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Julián López y Michelle Jenner, y ha dejado un sentencia para la posteridad: "Que la gente se divierta, a mí no me hace gracia".

"Yo no soy un fan de la saga Ocho apellidos. Soy muy raro. Me reí mucho con la interpretación de Karra Elejalde, que está maravilloso, pero fue un fenómeno que me sorprendió", empieza diciendo Boyero en una intervención en la Cadena Ser.

"Pero el problema no debía de ser los apellidos, sino mío que tengo un humor extraño. Pero aquí es que... me reí en un par de ocasiones en una película que está pensada para que el público disfrute mogollón. Es aprovechar el tirón", señala.

"Me dices que está funcionando... pues que la gente se divierta con ella, que es lo mejor que te puede ocurrir es reñirte en el cine, es algo que yo agradezco muchísimo, pero es que a mí no me hace gracia", admite.

Además, Boyero explica que la película "tiene tesis": "Y aquí cuenta que estos cántabros, gente con infinitos prejuicios hacia los marroquís, cuando los tratan y ve cómo son desaparecen los prejuicios. Te venden de todo: risa y...".

"El tirón publicitario... imagino que Telecinco está abriendo con esto los informativos porque lo producen ellos", remata.