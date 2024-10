Cientos de reacciones tras contar cómo casi suspende una asignatura por ir al velatorio de su abuela

La usuaria de TikTok @Littlau_ ha publicado un vídeo contando cómo casi suspende una asignatura por ir al velatorio de su abuela, generando cierto revuelo y sorpresa por ello. Ante las dudas, ha explicado paso a paso todo lo que sucedió con el profesor.

Pasó hace dos años en una universidad de Madrid cuando cursaba el segundo año de carrera, pero la asignatura era de primero y estaba la estaba recuperando. Ha contado una de las esenciales condiciones para aprobarla: no faltar más de tres clases.

"Cuando me enteré de que tenía que subir a Cantabria envié un correo a mis profesores diciéndoles que no podía asistir en toda la semana por este motivo", ha relatado. Todos le contestaron de forma muy comprensiva, a excepción de la mencionada profesora, de la que no obtuvo respuesta a pesar de ser la que más esperaba.

Por ello se acercó de manera presencial a ella y le explicó el motivo de su ausencia. "¿Qué quieres que haga si se ha muerto tu abuela?", le respondió la profesora. Días más tarde se dio cuenta de que las faltas de asistencia las calificaron como "no justificadas" y, como no sabía que más hacer, movió cielo y tierra para obtener justicia.

Tras comentar la situación en un hilo de Twitter y a la dirección de la universidad, todo acabó saliendo bien, aprobando con un seis y teniendo las faltas justificadas. Sin embargo, ella ha ahondado más en lo que pasó: "Lo fuerte de todo este tema, la insensibilidad con la que tuvo que decirme eso en mi cara. Diría que ojalá el karma se la devuelva, pero trabaja en la Complutense. Con eso ya tiene bastante".