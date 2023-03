El comentario que Feijóo le ha hecho a Luis Zahera sobre a quién vota tiene miga

El actor Luis Zahera y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, han vuelto a dar muestra de la buena relación y sintonía que tienen durante la entrega del premio a 'Gallego del año' que entrega el Club de Periodistas Gallegos en Madrid en el Café Varela de la capital.

Ambos han coincidido allí y el político no ha dejado pasar la ocasión para lanzar un comentario con miga: "La gente puede tener amigos que no le voten".

"Todos los años han sido buenos porque he podido vivir de esto y las estadísticas son las que son. Estoy en ese 8% de personas que pueden vivir de esto. Pero quizá este año es un año especial, por todo el reconocimiento que ha tenido 'As Bestas', una película con una temática gallega y que arranca en gallego, y estoy especialmente feliz por eso", dijo el actor en al acto.

Zahera habló hace unas semanas extensamente sobre su relación con Feijóo. En una entrevista en La Script, el actor explicó que, sin barba, sin bigote y con gafas se parece de una forma extraordinaria al político. Eso hizo que le imitase en Galicia y eso llevó a conocer al expresidente de la Xunta.

Zahera admitió que él siempre fue "muy ingenuo, muy infantil" y no pensó que hacer aquello le fuera a costar críticas: "La gente me decía: no hagas eso, no te posiciones. Yo voto izquierda, Feijóo es una persona de derechas, y yo percibía que empezaba la crispación entre la izquierda y la derecha".

"Y yo dije: voy hacer esto para que la gente vea que una persona como yo, que estoy en las antípodas de Feijóo, que aunque pensemos distinto podemos... pero veo que mi intento no dio resultado porque todo sigue enfangado, es muy triste", se lamentó.