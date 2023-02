Luis Zahera desvela el WhatsApp que Feijóo le ha enviado antes de Los Goya: muestra bien su relación

El actor Luis Zahera, nominado a los Premios Goya por su trabajo en As Bestas, ha explicado la relación que mantiene con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha desvelado el mensaje que éste le ha enviado recientemente, poco antes de la gala del próximo sábado.

En una entrevista en La Script, el actor ha explicado que, sin barba, sin bigote y con gafas se parece de una forma extraordinaria al político. Eso hizo que le imitase en Galicia y eso llevó a conocer al expresidente de la Xunta.

"Su entorno me llamó unas navidades para hacer una felicitación en Galicia. Entonces felicitamos los dos la navidad y jugamos a que éramos hermanos. Estamos los dos en la ciudad de la cultura y somos muy parecidos y desde aquella mantenemos una relación por WhatsApp y nos comunicamos y bien", ha explicado.

Zahera ha admitido que él siempre fue "muy ingenuo, muy infantil" y no pensó que hacer aquello le fuera a costar críticas: "La gente me decía: no hagas eso, no te posiciones. Yo voto izquierda, Feijóo es una persona de derechas, y yo percibía que empezaba la crispación entre la izquierda y la derecha".

"Y yo dije: voy hacer esto para que la gente vea que una persona como yo, que estoy en las antípodas de Feijóo, que aunque pensemos distinto podemos... pero veo que mi intento no dio resultado porque todo sigue enfangado, es muy triste", ha lamentado el actor.

Para demostrar que su relación con Feijóo todavía perdura, Zahera ha desvelado que el político le escribió un WhatsApp "el otro día" y le dijo: "Ya sé que vas a Los Goya, nos vemos allí".