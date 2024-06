Compra un frigo y el cachondeo es total con ese detalle que se ve al fondo

La popular usuaria de TikTok @laurimathteacher ha provocado multitud de bromas y cachondeo en esa red social al mostrar un detalle de un frigorífico que ha comprado.

"Este vídeo va para los de la marca Siemens", empieza diciendo antes de enseñar que al nombre de la marca que aparece en el frontal del electrodoméstico le falta la 's' final, de tal forma que sólo se lee 'Siemens'.

"Vamos a ver, que yo desde Murcia te pida un frigorífico no quiere decir que me tengas que mandar esto. Que aunque yo diga Siemen y no Siemens, no me puedes mandar esto sin la 's', dice la usuaria en evidente tono de broma.

"Así que yo quiero mi 's'. A ver si puede ser que me mandéis la 's' en un sobre para Murcia, que ponga yo mi Siemens, que luego llega la familia de Valencia y me dice: '¿Esto qué, que lo han hecho aquí, made in Murcia?' Ahora ya fuera de bromas, que yo quiero mi S", finaliza.

La publicación ha provocado más de 200 comentarios, llenos de bromas. Por ejemplo, un usuario señala: "Estoy en Murcia, tengo uno de esos y me he levantado del sofá a ver si tenía la S🤣".

"Os lo han traducido", dice otra. Aunque el comentario que más revuelo ha causado es el de un usuario que dice: "Al menos no te quitaron la i 🤣🤣".