La conversación que ha tenido esta usuaria de TikTok es de ver y no creer: tre-men-do

La conversación que ha tenido la usuaria de TikTok @aleerommo no ha pasado desapercibida para nadie. Una chica le escribe un mensaje privado a la cuenta de la empresa creyéndose que, en realidad, es un perfil falso dirigido por la expareja de su exnovio para cotillearla a ella.

Para entender lo ocurrido, la internauta ha explicado, primero, que ella envió varias solicitudes de amistad desde la cuenta de Instagram de su negocio con intención de ganar más clientas. Y una de estas peticiones le llegó a la otra protagonista de la conversación.

Esta mujer le escribió por mensaje privado preguntándole, molesta, que quién era y que por qué le había mandado la mencionada solicitud. "Estaba agregando a chicas de Durango (México) para dar a conocer mi negocio (...) Lamento haberte molestado. Ya la retiro", le indicó la tiktoker.

Aunque la conversación podría haberse quedado en un simple malentendido, lo cierto es que no terminó aquí. De hecho, ha generado tanta expectación que ha acumulado, en 16 horas, casi 20.000 'me gusta' y 260.000 reproducciones.

Tras explicarle el porqué de la solicitud, empezó el sinsentido: "Si, claro (...) Tu perfil es 'fake' (...) Dime quién eres y qué estás buscando", contestó ella con un tono enfadado. De nuevo, la esteticién de TikTok reiteró que solo quería "conseguir más clientas".

La internauta seguía manteniendo que no se trataba de una cuenta profesional. Según ella, la que hablaba era "Laurita", aseguró en varias ocasiones: "Ya sé quién eres. Eres Lau. Ya te descubrí. Seguro que buscas en mi perfil a ver si soy fea porque Carlos te dejó. Aunque él y yo ya cortamos, su hija se parece mucho a él, más que tu bebé. Pobre de ti".

De hecho, la situación es tan cómica que la tiktoker asegura que pensó que alguien le estaba "tomando el pelo", especialmente porque no tenía "ni idea de qué estaba hablando". Debido a todo este surrealismo, la publicación no ha dejado de recibir comentarios de gente que no da crédito a lo ocurrido.