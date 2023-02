Recuperan la mítica respuesta que Mercadona dio a esta clienta y vuelve a triunfar en Twitter

Los clásicos nunca mueren. Tampoco los de internet. Un buen ejemplo es lo que está ocurriendo estos días con una recordada respuesta que Mercadona dio hace cuatro años a una usuaria de Facebook que se mostraba sorprendida (y también confusa) por el etiquetado de los productos de Hacendado.

En Twitter han recuperado la réplica para celebrar el cuarto aniversario del momento y ha vuelto a convertirse en un fenómeno viral que muchos no recordaban y que, por tanto, están dando como algo actual. Pero es que hay cosas que nunca pasan de moda.

En su comentario, la clienta decía: "Una cosa que noté el miércoles que estuve fue que quieren imponer el catalán a la fuerza".

"La mayoría de los productos que compro, porque me encantan, como el arroz con pollo, el pisto, la parrillada de verduras, vienen ahora en catalán. Deberían de respetar. Estamos en Andalucía. Y no hay que imponer una lengua", añadía.

La réplica de Mercadona es demoledora: "Probablemente se trate del etiquetado en portugués. Debido a nuestras próximas aperturas en Portugal muchos de nuestros productos estarán etiquetados tanto en castellano como en portugués".

Curiosamente, en las últimas horas también se está difundiendo rápidamente en Twitter otro producto de Mercadona precisamente por el etiquetado en portugués.

"Coge un colega hoy y me dice 'Bro, la pizza de pollo frango del mercadona es lo máximo' le pregunto que coño es pollo frango, me dice que no lo sabe, me enseña la foto y es esto", ha contado un usuario de Twitter adjuntando una foto de la pizza en cuestión.

La confusión y el cachondeo viene porque "frango" no es ningún sabor ni ningún tipo de pizza, "frango" significa pollo en portugués.