Cuenta lo que le ha hecho la profesora a su hija por "portarse mal": hay indignación colectiva

Profesores y padres chocan en ocasiones porque tienen distintos pareceres sobre la mejor forma de educar a los niños. La cuestión genera debate porque ambas partes creen siempre tener razón, lo que provoca una de las mayores discusiones del ámbito educativo.

Y es precisamente eso, un debate y sobre todo indignación, lo que se ha generado a raíz de que la usuaria @dosmamis hiciese público lo que le habían hecho a su hija en la escuela por "portarse mal".

"Ayer llegó mi hija con sello puesto en la frente porque se había portado mal.... ¿De verdad volvemos a las orejas de burro de cuando no se sabían la lección? ¿Siguen ocurriendo estás cosas de señalar a los niños si hacen algo mal?", pregunta.

Y remata: "Encima tenía extraescolar y con la marca puesta". El caso ha provocado decenas de reacciones, la mayoría de padres indignados.

"Aquí les ponen una carita contenta o triste en la mano y no me parece mal, pero lo de ponerle algo en la frente me parece muy heavy", dice una persona. Y la autora del mensaje responde: "En la mano vale...ok. pero en toda la frente??? Me parece así como señalar a una niña de 3 años por algo malo".

Otra usuaria interviene: "Es una salvajada antipedagógica. Ni en la mano, ni en la frente ni en ninguna parte. ¿¿Que es esto de exponer?? ¿¿De señalar??? Solo falta que empecemos a concebir esto como posible para acabar en que nos pongan una cruz roja en la puerta de casa! ¿Acaso hay diferencia alguna?".

Otra madre avisa: "¿¿Perdona?? Al día siguiente tengo unas palabras con quien se atrevió a hacer tal cosa y llevo yo también un sello". Otro usuario matiza algo más: "Los niños lo superan, y algo de autoridad deben tener los profesores para lidiar con algunos pequeños insufribles. Pero totalmente de acuerdo, marcar en la frente es una burrada excesiva".

También una docente ha intervenido en el debate: "Soy educadora infantil. Y eso NO se puede hacer. Es etiquetar a un niño y dejarlo en ridículo frente a los demás. (E incluso fuera del centro escolar) . Un carita en la mano... pase ... pero lo otro...".

Y otra profesora se expresa en la misma línea: "Soy maestra y suelo defender los posibles motivos de los compis de profesión pero esto me parece inadmisible. Señalar de esa forma a un niño tan pequeño es no preocuparse ni un poquito por su bienestar emocional que es básico y primordial en toda la etapa. No lo dejéis pasar...".