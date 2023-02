Cuenta lo que le ha pasado cuando iba con su novia por la calle y el relato da la vuelta al mundo

El usuario de Twitter @tomibjs_ ha publicado uno de los hilos de Twitter más difundidos de las últimas semanas al contar, de una forma magistral, lo que le ocurrió cuando iba con su novia paseando por la calle y llegó a su altura un balón de un grupo de personas que estaban jugando al fútbol.

"Me acaba de pasar lo que todo hombre espera que le pase alguna vez en su vida", comienza relatando antes de entrar en detalle: "Cuando veo el mal control del chico de zapatillas de lona y que la pelota seguía su trayecto hacia mí me freno, respiro, y en mi cabeza empieza a sonar esto:".

El usuario resalta que la presión era total y doble: "Si la pelota no volvía al pie del muchachito en cuestión iba a perder no solo el respeto de mi novia sino el de otro futbolero. La humillación podría ser absolutamente destructora".

A partir de ahí, el relato es impresionante: "Suelto la mano de mi novia y acomodo el cuerpo como para recibir una caprichosa que venía increíblemente envenenada. Los pedazos de cuero se le iban saliendo en el camino y era consciente de que por más técnica que utilice, finalmente iba a ser una cuestión de azar y destino".

Tras una descripción tremendamente detallada de cómo golpeó el balón, el usuario señala: "Tres veces picó en el camino. Quizás le deba parte del resultado final al parquero que ese día se levantó inspirado sin saber que estaba convirtiendo esa parcela de césped en el Alberto J Armando para un pibe esa misma tarde".

"El chico que me había levantado la mano ni bien se les fue larga la recibe con la derecha y la sensación de alivio fue increíble. Me sonríe y me grita: "la tenes atada". Yo me sentí más que Diego y Lionel juntos, no les voy a mentir", celebra.

Y acaba: "Me hago el humilde y, como si fuera una situación de todos los días, le guiño el ojo y levanto el pulgar acompañado de una sonrisa de ganador. Le doy la mano de vuelta a mi novia, guiño para ella también y seguimos caminando. Campeón del mundo".

El relato acumula en tres días más de 16.000 retuits y 135.000 'me gusta' y ha provocado reacciones como estas: