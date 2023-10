Cuenta por qué le han despedido antes incluso de empezar a trabajar y es para oír y no creer

El usuario de TikTok @cramnoder ha compartido en esa red social una malísima experiencia que tuvo con una empresa para advertir a todo el mundo de que estas situaciones, por desgracia, ocurren.

Según relata, en enero estaba trabajando en un banco como gestor comercial y decidió que era "hora de cambiar de aires": "Tuve la fantástica idea de buscar sitio en una oficina de Bilbao. Me contacta una empresa que es consultoría de energía renovable. No tengo ni idea, pero adelante".

Cuenta que hizo tres entrevistas con ellos a lo largo de enero, febrero y marzo. "En marzo yo me voy a Bilbao a ver pisos porque empezaba, según ellos, en mayo. Me habían cogido, ya estoy allí, mi madre me ayuda con Idealista para ver pisos. Yo pensaba que todo me iba a bien, me habían contratado, pagué mil euros del piso, fianza. No me lo creía".

Como describe el usuario, todo le iba bien hasta que las cosas se torcieron: "Eso era un lunes. El martes me llama recursos humanos de la empresa y me dijeron que, debido a que no hubo los buenos resultados de la empresa en el primer trimestre, cancelaban todas las contrataciones".

"Yo ya había firmado un contrato con ellos, había pagado los mil euros del piso y había renunciado a mi puesto de trabajo bien pagado en mi casa", se lamenta antes de señalar que les envió un email diciendo que si le iban a dar una solución y que la solución de la compañía fue decirle "lo siento".

"Imaginad el ataque de ansiedad viva que me dio. Cogí trastos, por suerte la casera fue maja, no me hacía firmar ningún contrato y me devolvió los mil euros íntegros", explica. También envió un email diciendo que les iba a demandar y ellos respondieron diciendo que había habido un malentendido.

"Me volví a Valencia con una mano delante y otra detrás, pero la empresa en la que estoy trabajando ahora se puso en contacto conmigo esos días", recuerda.

En los comentarios, numerosos usuarios no entienden por qué no demandó a la empresa y él lo ha explicado. Dice que, tras asesorarse, como todo se lo dijeron por teléfono y no había prueba escrita, lo único que podría conseguir es empezar a trabajar y que a los 15 días le dijeran que no había superado el periodo de prueba.