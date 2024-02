Deja todo esto en la mesa en una cafetería de Noruega y lo que pasa lleva cientos de reacciones

El usuario @ramiraxione, argentino que vive en Noruega, ha hecho una prueba para comprobar si ese país es tan seguro como indica su fama.

Para ello, ha dejado todas sus pertenencias sobre la mesa de una cafetería de la localidad de Bergen y se ha ido a dar un paseo de 10 minutos por la calle.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Esto solo lo puedo hacer acá, en Noruega", empieza diciendo el usuario antes de señalar: "Voy a dejar mi celular, mi computadora, mi billetera con todas mis tarjetas y mi dinero en este café acá en Noruega, en Bergen, y me voy a ir a caminar un rato. En mi celular pudieron ver la hora que era cuando me fui".

"Imaginen la ansiedad que me dio hacer eso viniendo yo de Argentina, donde no puedes dejar nada en ningún lado, que te roban. Pero bueno, así que me entregué a esta ciudad y me fui a caminar un rato. Después de una caminata de unos 10 minutos llegué, un poco asustado", explica.

Y remata: "Afortunadamente estaba todo igual. Ahí le muestro la hora lo malo es que se me enfrió el café".

En los comentarios, un usuario señala: "Acá en Argentina también se puede hacer eso. pero cuando volvés no está ni el café".

Y otro añade: "De hecho en Japón y Corea del Sur ya es normal esto hace mucho".