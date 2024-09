Desata el debate al comparar cómo eran las relaciones entre amigos antes y ahora

Los tiempos cambian y la forma de relacionarnos, también. Esto no ha pasado inadvertido y ha sido objetivo de conversación, seguro, en más de un grupo de amigos. Ahora, ese mismo debate ha llegado a la red social X, donde varios usuarios están opinando al respecto.

Y lo están haciendo motivados por una reflexión que ha compartido uno de los internautas. "Resulta que ahora llamar a un amigo es muy invasivo", ha comenzado a decir.

"Antes golpeaba la puerta de su casa, la madre te hacía pasar y cuando se despertaba tu amigo vos ya estabas merendando en su cocina", ha concluido.

Miles de usuarios han reaccionado a sus palabras. Algunos, compartiendo el mensaje y otros tantos respondiendo al mismo. Muchos de ellos asegurando que se han producido ciertos cambios a la hora de relacionarnos, así como los tiempos.

"Sí, cambió todo", ha escrito otra, que ha contado que cuando era adolescente "tenía un muy, muy amigo que tenía llave de casa (toda mi familia lo amaba) y muchas veces, cuando yo llegaba de la escuela estaba él solo preparando la comida. Hoy me descompongo de solo pensarlo".

"Hasta yo me sorprendo de que no me guste que me llamen o caigan a mi casa sin avisar cuando que eso antes era lo normal y nos hacía felices, ¿qué cambió?", se ha planteado otro usuario en otra de las muchas reflexiones que se han unido a este debate.