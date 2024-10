Descubre que la gente se compra esto en Shein y no puede salir de su asombro

El tuitero Diego (@diieegox) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que ha comentado su sorpresa tras descubrir la prenda que la gente se está comprando en Shein.

No es ninguna novedad que en la tienda online china, conocida por tener multitud de artículos a precios muy baratos, se puede encontrar prácticamente de todo, y más cuando hablamos de ropa.

Sin embargo, esta prenda ha dejado asombrado al tuitero, quien no se esperaba que relmente Shein fuese una opción a la hora de vestirte para el que se supone que debe ser uno de los días más importantes de tu vida.

"La gente casándose con vestidos del Shein. No me esperaba vivir esto", ha manifestado el usuario en su tuit, el cual ha alcanzado ya las 179.000 visualizaciones y los 2.000 me gustas.

Acto seguido, el tuitero ha adjuntado un vídeo de TikTok del usuario @carrillo0_6 en el que enseña el vestido que una novia ha comprado el la página china y con el que después entra a su ceremonia nupcial.

Sin embargo, esto ha sido algo que no ha sorprendido tanto a algunos tuiteros, quienes incluso conocían historias similares, mientras otros han apostado por las risas: "Lo curioso es la gente casándose todavía".

"Mi hermana se casó con uno de Shein, con arreglo para que le quede como un guante. Por menos de 200 euros y sin mucha diferencia de calidad con el mío, que me costó muchísimo más jeje", ha comentado una usuaria.

"Yo me compré uno para un disfraz de Halloween y es que te juro que no son de mala calidad como se podría esperar por los precios, te sacan de apuro 100% si tienes un presupuesto bajo", ha comentado otra tuitera.