Desde una juguetería dan la razón por la que no se pueden poner este tipo de comentarios

Desde la cuenta de la jugutería Así han hecho un vídeo explicando detalladamente cómo es su proceso para adquirir un producto importado y respondiendo a un usuario que decía que en estas tiendas los juguetes salían más caros que en plataformas como Temu.

"Somos una empresa familiar. Tenemos una juguetería en Madrid, antes teníamos varias y ahora nos quedan dos. En esas jugueterías vendemos productos que fabricamos nosotros y también que importamos. Esta persona se está refiriendo a un producto que importamos y que también venden en Temu", comienza relatando.

La dueña del negocio prosigue quejándose de este comentario: "Sois perfectamente libres de comprar en Temu, en AliExpress, en Shein o donde queráis, pero si compráis a mi tienda o venís a ver mis vídeos este tipo de comentarios solo hace daño al pequeño comercio y en mi caso a mi empresa familiar".

Tal y como relata, sse producto lo vende más caro porque una persona ha tenido que ir a verlo a alguna feria, le ha gustado y ha hecho el pedido. "Esa persona tiene un sueldo, el pedido les llega al proveedor, que es el mismo que Temu y ese proveedor nos lo envía a nosotros que pagamos el sueldo de la persona que ha ido a la feria a ver el producto, el precio de importación, la aduana y el transporte", apunta.

"Ese producto llega a nuestra tienda, que tiene un alquiler, una calefacción en invierno y un aire en verano, una luz y una persona que te atiende con un sueldo que pagamos todo nosotros", remata.

Ahí es cuando insiste en que lo pueden comprar donde quieran, pero pide que no hagan esos comentarios: "No me vengáis a decir que son más caros nuestros productos porque ya lo sabemos. Obviamente tienen que ser más caros, porque tenemos muchos más costes que estas empresas, que tienen un almacén a la bestia y sacan los productos de ahí". "Nosotros damos un servicio que ellos nos dan, ya sabemos que es más caro", sentencia.