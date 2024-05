Destaca por qué le encantan los nombres vascos femeninos: tienen algo especial

La usuaria de TikTok @soycarlago, que vino desde Sudamérica para vivir en Bilbao, ha contado algo que le gusta mucho del país y son los nombres vascos femeninos.

"Son demasiado bonitos, me encantan mucho, son como nombres artísticos", ha dicho al principio del vídeo, que cuenta ya con más de 137.000 visualizaciones y casi 10.000 'me gusta' en tan solo unos días.

Sin embargo, los de los hombres no le han gustado mucho, pero ha reiterado varias veces que los femeninos sí, poniendo incluso varios ejemplos: "Matiane, Haizea, Nerea me encanta, Amaia, Leire, Ainhoa también me parece muy bello".

Y sobre todo ha destacado que lo más bonito de todos estos nombres es que tienen significado. Los casi 600 comentarios están de acuerdo con ella y han ofrecido otros ejemplos con sus significados, como el de Alazne, que significa milagro.