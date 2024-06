La contundente respuesta de una estadounidense a una española que le dijo: "Go home"

La usuaria de TikTok @shelbyinsevilla, estadounidense que vive en España, ha dado una contundente respuesta a una española que le dijo "go home" (vete a casa) después de que ella subiera una foto con la Giralda de fondo y haciendo comida española.

"¿Alguien me puede explicar por qué los españoles son tan haters?", se empieza preguntando la usuaria antes de añadir: "¡Hola, Sara! Gracias por decirme que me vaya a casa".

"Es que, de verdad, puedo subir lo que sea y los españoles van a criticar todo. De hecho, estoy segura de que alguien me va a criticar el acento", se lamenta. Y matiza enseguida que "obviamente" no quiere hablar "de todos los españoles".

"Mi novio, por ejemplo, es español. Algunas de mis mejores amigas son españolas. Pero en TikTok sois tan haters...", se queja.

"¿Qué pasa, vosotros no viajáis? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no podemos ser amables todos? Estáis todos bienvenidos en los Estados Unidos cuando queráis", subraya.

Algunos españoles aseguran que ese tipo de comentarios vienen por la masificación turística que sufren algunas zonas de España. Por ejemplo: "Porque se prioriza muchas veces el bienestar de los turistas a los de los locales. Por la gentrificación causada por todos los nómadas digitales no se puede vivir en muchos barrios..."